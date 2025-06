Incendi in Toscana | scatta in anticipo il divieto di abbruciamenti in tutta la regione

Per fronteggiare la minaccia degli incendi, la Toscana ha deciso di scattare in anticipo con un divieto regionale sugli abbruciamenti. Nelle prossime settimane, sarà vietato bruciare residui vegetali e accendere fuochi, ad eccezione di cotture domestiche in aree attrezzate. Una misura fondamentale per proteggere il patrimonio naturale e garantire la sicurezza di tutti. È fondamentale rispettare queste disposizioni per preservare la bellezza della regione e prevenire eventuali emergenze.

Nelle prossime settimane sono vietati su tutto il territorio regionale gli abbruciamenti di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate

Incendi, Toscana anticipa al 21 giugno divieto accendere fuochi - Anticipato al 21 giugno il periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione di incendi boschivi, che solitamente scatta ogni anno l'1 luglio, che si concluderà, salvo proroghe, il 31 agosto. Lo riporta ansa.it