Inaugurato il nuovo cogeneratore del depuratore di Terni | vantaggi per l’ambiente e riduzione di costi

Mercoledì 18 giugno, il depuratore di Terni ha segnato un passo importante verso la sostenibilità con l’inaugurazione del nuovo sistema scrubber-cogeneratore. Un investimento che promette benefici concreti: tutela ambientale e riduzione dei costi energetici. La cerimonia ha visto la partecipazione di figure di spicco come Paolo Silveri e Giuseppe Testa, sottolineando l’impegno della città verso un futuro più pulito e efficiente. Un esempio di innovazione per l’intera regione.

Nella mattinata di mercoledì 18 giugno è stato inaugurato il nuovo sistema scrubber-cogeneratore del depuratore Terni 1, sito in via Vanzetti. Presenti al taglio del nastro il presidente della Sii Paolo Silveri, l’amministratore delegato della Sii Giuseppe Testa, il presidente di Umbriadue. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Inaugurato il nuovo cogeneratore del depuratore di Terni: vantaggi per l’ambiente e riduzione di costi

In questa notizia si parla di: inaugurato - cogeneratore - depuratore - terni

Inaugurato il nuovo cogeneratore del depuratore di Terni 1: vantaggi per l’ambiente e riduzione di costi; Terni, depuratore via Vanzetti: inaugurato il cogeneratore. «Trasforma gas in energia elettrica/termica.