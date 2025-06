In una delle tracce per l’esame di maturità citato il professor Giuseppe Patota.

Nel cuore della tradizione accademica italiana, il professor Giuseppe Patota ha scelto "Rispetto" come parola dell’anno Treccani, simbolo di valori fondamentali nel mondo contemporaneo. Questa scelta, che ha ispirato una delle tracce dell’esame di maturità 2025, invita a riflettere sul ruolo centrale del rispetto nelle nostre vite e nella società. È un tema che, più che mai, ci spinge a interrogare il senso e l’importanza di questa virtù universale.

Arezzo, 18 giugno 2025 – “Rispetto” è la parola dell’anno Treccani, ed è proprio la citazione della genesi della scelta, fatta dal professo r Giuseppe Patota per l’importante enciclopedia, a essere stata oggetto della traccia due per il tema di italiano della maturità 2025. Patota è professore ordinario di Linguistica italiana del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell’Università di Siena, nella sede di Arezzo. “Essere citati in una traccia dell'esame di maturità è stata una splendida sorpresa ed è anche una grande, inaspettata soddisfazione”, il professor Giuseppe Patota, condirettore con Valeria Della Valle del Vocabolario Treccani, ha commentato in questo modo la decisione ministeriale di dedicare una traccia dell'esame di maturità a "rispetto", scelta da lui e dalla collega Della Valle per l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani come parola dell'anno 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it