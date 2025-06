In Toscana due degli ultimi insediamenti dei Neandertal in Italia

La Toscana, con i suoi paesaggi suggestivi e ricchi di storia, si conferma un crocevia fondamentale per gli studi sulle origini umane. Recenti scoperte evidenziano come questa regione sia stata uno degli ultimi rifugi dei Neandertal in Italia, offrendo preziose chiavi di lettura sulla nostra evoluzione. Questi ritrovamenti aprono nuove prospettive sulla presenza umana antica in Toscana e sullo scenario delle ultime comunità neandertali in Europa.

(Adnkronos) – La Toscana nord-occidentale è uno degli ultimi territori italiani in cui è documentata la presenza dei Neandertal prima della loro estinzione. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica "Plos One", coordinato da Jacopo Gennai, ricercatore presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, in collaborazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: toscana - neandertal - insediamenti - italia

In Toscana due degli ultimi insediamenti Neanderthal in Italia; In Toscana due degli ultimi insediamenti dei Neandertal in Italia; In Toscana gli ultimi insediamenti dei Neanderthal.

In Toscana due degli ultimi insediamenti dei Neandertal in Italia - Nuovi dati sono emersi dalla ricerca pubblicata sulla rivista internazionale 'Plos One' e coordinata da Jacopo Gennai dell'Università di Pisa ... Lo riporta adnkronos.com

In Toscana due degli ultimi insediamenti Neanderthal in Italia - occidentale è uno degli ultimi territori italiani in cui è documentata la presenza dei Neanderthal prima della loro estinzione. Riporta ansa.it