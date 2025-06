In tempo di guerra investite in bunker

In un mondo in tempesta, dove i conflitti infuriano e le tensioni geopolitiche scuotono le fondamenta della nostra sicurezza, investire in bunker diventa una scelta strategica e lungimirante. La crisi globale non è più un’ipotesi lontana, ma una realtà concreta che ridefinisce il valore della protezione patrimoniale. In questo scenario di incertezza, esploriamo insieme come il settore immobiliare si evolve e quali opportunità emergono per chi desidera tutelare il proprio futuro.

Il mondo sta attraversando una fase d’instabilitĂ parecchio sanguinosa e incerta. Il medio oriente è una polveriera e la miccia è ormai partita, il presidente Trump ha detto che la Nato non gli interessa, l’Europa è fuori dai giochi, Putin attacca, la Cina non si sa, e noi personalmente stiamo a guardare le immagini di Gaza rasa al suolo, Tel Aviv in fiamme, Kyiv sotto le bombe. E ci domandiamo: come influisce tutto ciò sul mercato immobiliare italiano? I prezzi delle case a Roma e a Milano sono alle stelle da tempo, insensati sotto ogni logica; e se poi pensiamo che su quei quaranta metri quadri a Rozzano al prezzo di duemila euro al mese possa finirci sopra un missile russo e distruggere tutto, a maggior ragione non è stato un buon investimento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - In tempo di guerra, investite in bunker

