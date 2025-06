In Svezia non si usa più il denaro contante

In Svezia, il denaro contante è ormai un ricordo del passato: solo un acquisto su dieci avviene in contanti. Questa rivoluzione digitale offre praticità e sicurezza, ma solleva anche importanti questioni sulla vulnerabilità degli utenti meno esperti e sui rischi di attacchi informatici. Scopriamo insieme come questa trasformazione sta cambiando il nostro modo di pagare e cosa comporta per tutti noi.

Nel paese scandinavo solo un acquisto su dieci è fatto in contanti. L'uso della tecnologia per i pagamenti ha diversi vantaggi, ma aumenta il rischio di attacchi informatici e lascia da parte le persone più fragili.

