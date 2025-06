In Spagna è stata ritirata la bevanda ‘Néctar del Amor’ | Conteneva dosi di viagra

Ritirata in Spagna la bevanda Néctar del Amor, la bibita era pubblicizzata come bevanda afrodisiaca, in realtà conteneva dosi di sildenafil, noto comunemente come viagra. Spagna, ritirata la bibita Néctar del Amor: Conteneva viagra. Foto da La Repubblica Inizialmente pubblicizzata come bevanda afrodisiaca contenente vitamine la bibita Néctar del Amor è stata ritirata in Spagna poiché in realtà conteneva dosi non dichiarate di viagra. A tal proposito, l’Agenzia Spagnola per i Medicinali e i Prodotti Sanitari ha ordinato il ritiro della bibita dagli scaffali di tutto il Paese in quanto il prodotto non è una semplice bevanda energizzante ma un vero e proprio farmaco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - In Spagna è stata ritirata la bevanda ‘Néctar del Amor’: Conteneva dosi di viagra

