In pensione dopo aver servito la città per 40 anni A lui la gratitudine di un’intera comunità

Dopo oltre quattro decenni di dedizione e servizio alla comunità di Cattolica, Maurizio Piva si congeda dalla Polizia locale per godersi la meritata pensione. Un percorso lungo e significativo, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della città. L’amministrazione comunale ha voluto esprimere pubblicamente tutta la gratitudine per il suo instancabile impegno, riconoscendone il valore e l’importanza. È un ricordo che resterà vivo nel cuore di tutti.

Dopo oltre 40 anni di servizio Maurizio Piva, storico agente della Polizia locale di Cattolica, si gode la meritata pensione. Non poteva mancare un saluto da parte dell’amministrazione comunale, che ha voluto ringraziare Piva per gli anni di servizio resi. Un’attività, la sua, iniziata nel 1979. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - In pensione dopo aver servito la città per 40 anni. "A lui la gratitudine di un’intera comunità"

