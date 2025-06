In occasione della Giornata mondiale del sushi scopriamo con la Dottoressa Elisabetta Macorsini nutrizionista quali sono i benefici di questo alimento e chi dovrebbe evitare di mangiarlo

in occasione della giornata mondiale del sushi, approfondiamo con la dottoressa Elisabetta Macorsini, nutrizionista, i numerosi benefici di questo alimento amato e i soggetti che dovrebbero evitarlo. Il sushi, simbolo di gusto e tradizione, ha conquistato le nostre tavole, ma è fondamentale conoscere come consumarlo in modo sicuro e consapevole. Prepariamoci a scoprire tutto ciò che c’è da sapere per gustarlo senza rischi e in salute!

I l sushi, ormai da anni, è entrato a pieno titolo nella nostra alimentazione. Piace perché è gustoso, è colorato e, mangiato con le bacchette, conserva il suo fascino esotico. Eppure quando si decide di gustare questo piatto giapponese occorre scegliere con cura il ristorante in modo che la qualità possa essere garantita. In occasione della Giornata mondiale del sushi che ricorre il 18 giugno, scopriamo con Dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista di Humanitas Mater Domini e dei centri medici Humanitas Medical Care tutti i benefici e a cosa fare attenzione. A Milano arriva il sushi-tram, la cucina giapponese è itinerante X Leggi anche › Pasta o sushi: qual è il cibo ideale per sedurre? Sushi: quali benefici. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In occasione della Giornata mondiale del sushi, scopriamo con la Dottoressa Elisabetta Macorsini, nutrizionista, quali sono i benefici di questo alimento e chi dovrebbe evitare di mangiarlo

In questa notizia si parla di: sushi - occasione - giornata - mondiale

Festeggia il Sushi Day con noi! Il 18 giugno è la giornata internazionale dedicata al sushi e per l’occasione abbiamo pensato ad una promozione speciale: uno sconto del 20% su tutto il take away Ordinare i tuoi piatti preferiti è semplicissimo, bastano poc Vai su Facebook

Il giro del mondo in 60 ristoranti - - Quotidiano di Informazioni Online; Sushi Day, il 18 giugno festa che celebra cucina giapponese; Sushi Day, la passione degli italiani cresce anche a domicilio.