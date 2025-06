In libreria La bicicletta da corsa | tutti i segreti del mezzo più efficiente mai escogitato

In libreria, "La bicicletta da corsa" di Guido Rubino svela tutti i segreti di questo straordinario mezzo di trasporto. Con un approccio tecnico accessibile e ricco di dettagli, il libro esplora ogni aspetto meccanico della bici più efficiente mai inventata. Un’opera imperdibile per appassionati e curiosi desiderosi di scoprire il cuore pulsante di questo meraviglioso sport. La passione per la bicicletta si trasforma in conoscenza profonda e coinvolgente, rendendo questa lettura un vero must-have.

(Adnkronos) – La bicicletta da corsa messa a nudo in ogni suo aspetto meccanico e spiegata ad alto livello tecnico ma con linguaggio divulgativo comprensibile anche ai profani. E’ il risultato dell’ultimo libro di Guido Rubino, una delle voci italiane più autorevoli della divulgazione ciclistica tecnica (suo il sito di riferimento Cyclinside.it), 250 pagine per i tipi di Hoepli in cui il mezzo più efficiente mai escogitato dall’umanità viene esaminato sia in ogni suo aspetto meccanico sia con la visione generale dei suoi diversi usi ad alto livello, offrendo la prospettiva storica di come si sia arrivati all’attuale livello tecnologico e meccanico, spiegando anche il senso delle scelte prese nei decenni. 🔗 Leggi su Seriea24.it

