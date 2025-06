in giro con fido ecco i nuovi kit per la raccolta

inizia con un gesto semplice ma fondamentale: portare a spasso il proprio amico a quattro zampe con i nuovi kit di raccolta. Monza si tinge di verde non solo nei parchi, ma anche per promuovere una città più pulita e vivibile. La campagna “Evita che se la prendano con lui” invita tutti i proprietari a fare la loro parte. Il decoro urbano...

Monza si tinge di verde. Non solo per i suoi parchi, ma anche per una nuova iniziativa che punta a rendere la città più pulita e vivibile. È partita la campagna “Evita che se la prendano con lui”, promossa dal Comune in collaborazione con Impresa Sangalli ed Enpa. L’obiettivo? Sensibilizzare i proprietari di cani sull’importanza di un comportamento responsabile per mantenere marciapiedi, aree verdi e spazi pubblici impeccabili. Il decoro urbano passa da gesti semplici, come raccogliere le deiezioni canine. Per questo, nelle 24 aree cani di Monza sono stati installati nuovi cestini e distributori di sacchetti gratuiti, accompagnati da cartelli informativi che invitano a un uso consapevole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it