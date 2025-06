In estate i genitori che richiedono supporto psicologico aumenta fino al 40%

L'estate porta con sé non solo il caldo, ma anche un aumento del 40% delle richieste di supporto psicologico tra i genitori in Lombardia. Sebbene il dato non sia nazionale, potrebbe riflettere uno stress crescente legato alla chiusura delle scuole e alle sfide della vita metropolitana. Ricordiamo che l’Italia, con le sue lunghe vacanze estive, affronta ogni anno un periodo di adattamento che mette alla prova benessere e resilienza delle famiglie.

Il dato non è nazionale e riguarda la sola Lombardia, magari è una problematica legata alla vita metropolitana oppure no. Ad ogni modo è un dato e può essere considerato specchio di un disagio legato alla chiusura della scuola. L'Italia, ricordiamolo, è una delle aree dell'Europa con il maggior numero di vacanze estive, condizione dettata da tradizione e condizioni climatiche (sebbene variegate all'interno di un territorio che si sviluppa in senso meridiano). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: estate - genitori - richiedono - supporto

Valditara invia lettera ai genitori sul Piano estate: “Aggiunti 150milioni per ampliare la partecipazione. Rivolgetevi direttamente alle scuole” - Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha scritto ai genitori annunciando l’ampliamento del Piano estate, con un investimento di 150 milioni per coinvolgere più ragazzi.

Vigili del Fuoco Taranto: L'allarme della FP CGIL Taranto: "Mancano personale e mezzi, sistema a rischio per l'estate". ? L' intervista a Gaetano La... Vai su Facebook

In estate i genitori che richiedono supporto psicologico aumenta fino al 40%; Conferma docente di sostegno anche per il 2025/26: la richiesta della famiglia non è vincolante per il supplente; Blog | L’estate da genitori: tra centri estivi, lavoro e spostamenti è vacanza?.

Scuole chiuse in estate e genitori dallo psicologo/ +40% richieste aiuto in Lombardia: “Mamme esauste…” - Scuole chiuse per l'estate e genitori dallo psicologo: +40% richieste aiuto in Lombardia secondo l'Ordine. ilsussidiario.net scrive

Senza scuola per 3 mesi, per i genitori è una sfida economica, logistica e psicologica - Secondo l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, si registra tra giugno e agosto un aumento del 30- Da iodonna.it