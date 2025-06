In casa nascondeva oltre un etto di hashish denunciata dai carabinieri

Nel cuore di Verbania, una donna di 38 anni si è trovata al centro di un'indagine che ha portato alla scoperta di oltre un etto di hashish nascosto in casa. Denunciata dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio, la vicenda si intreccia con un’indagine più ampia delegata dalla Procura di Padova. La scoperta sottolinea ancora una volta quanto il contrasto allo spaccio sia una priorità per le forze dell’ordine.

Una donna di 38 anni è stata denunciata dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. É successo nel fine settimana a Verbania. I militari si erano presentati a casa della 38enne per eseguire una perquisizione, delegata dalla Procura di Padova, per una vicenda. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - In casa nascondeva oltre un etto di hashish, denunciata dai carabinieri

In questa notizia si parla di: casa - denunciata - carabinieri - nascondeva

Affitta una casa inesistente: la truffatrice (denunciata) è una donna di Como - In un caso che ha dell'incredibile, una donna di Como è stata denunciata per aver truffato un cittadino straniero di origini marocchine, ottenendo 4500 euro per un appartamento inesistente.

L'uomo nascondeva in casa un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, si attendono le indagini preliminari Vai su Facebook

In casa nascondeva oltre un etto di hashish, denunciata dai carabinieri; Nascondeva 200 cartucce in casa, scoperto e denunciato dai carabinieri; A casa nascondeva armi da guerra e munizioni: denunciato un 51enne di Riesi.

In casa nascondeva oltre un etto di hashish, denunciata dai carabinieri - Nel corso della perquisizione, però, i carabinieri hanno trovato, nascosti in casa, oltre 140 grammi di hashish, poi sequestrati. Lo riporta novaratoday.it

Controlli dei carabinieri sulle strade del Vco: 10 persone denunciate nel week end - É questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nel fine settimana appena trascorso, lungo le strade del Vco. novaratoday.it scrive