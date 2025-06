In casa comandava soltanto lei Marcello era come un cagnolino

In un’aula di tribunale di Parabiago, Milano, si dipana il dramma che ha coinvolto figure complesse e misteri ancora irrisolti. Tra accuse di omicidio e rivelazioni sorprendenti, emerge un quadro inquietante: in casa comandava soltanto lei, mentre Marcello sembrava quasi un cagnolino. La testimonianza di Francesco Della Malva aggiunge un tassello cruciale a questa intricata vicenda, lasciando intendere come il passato possa influenzare il presente.

PARABIAGO (Milano) Nell'ultima udienza del processo per la morte di Fabio Ravasio – che vede alla sbarra per omicidio Adilma Pereira Carneiro, 49 anni, compagna brasiliana della vittima, e altri sette coimputati – è stato ascoltato in aula anche Francesco Della Malva, classe 1989, figlio della prima moglie di Michele Della Malva, ex marito di Adilma. La sua è stata una testimonianza incentrata sul 2014, quando per un periodo ebbe una breve relazione con Arianne, figlia di Adilma, nata in una festa in casa e con successivi contatti tramite Messenger. Della Malva ha spiegato di aver iniziato a frequentare Arianne senza sapere inizialmente chi fosse: "Solo dopo averla vista in alcuni post su Facebook ho capito a quale famiglia appartenesse".

