In azione missili iraniani e i sistemi di difesa aerea israeliani

Nel cuore di Gerusalemme, il cielo si accende di fuochi e minacce: missili iraniani e sistemi di difesa israeliani si fronteggiano in uno scontro che scuote la regione. Tra tensioni crescenti e attacchi notturni, il panorama geopolitico si fa sempre più incerto, mentre le conseguenze umanitarie si fanno drammaticamente sentire. La fragile pace internazionale è ora più che mai sotto pressione, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno i prossimi sviluppi di questa escalation.

Gerusalemme, 18 giu. (askanews) - Missili iraniani e sistemi di difesa aerea israeliani illuminano il cielo sopra Gerusalemme. L'Iran ha dichiarato di aver lanciato missili ipersonici contro Israele nell'ultimo round di attacchi notturni tra i due acerrimi nemici, poche ore dopo che Donald Trump aveva chiesto la "resa incondizionata" della Repubblica Islamica. Il ministero della SanitĂ israeliano ha dichiarato che oltre 90 persone ferite dall'attacco missilistico iraniano della notte sono state ricoverate. Secondo Israele, l'Iran avrebbe lanciato nella notte due rafficheper un totale di circa 15 missili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In azione missili iraniani e i sistemi di difesa aerea israeliani

