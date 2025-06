In arrivo temperature record Ecco il ‘Piano caldo e di assistenza’

L'estate si riscalda ancora, e con le temperature record in arrivo, è fondamentale prepararsi. Per proteggere i più vulnerabili durante le ondate di calore, l’Unione dei Comuni Valle Savio lancia il ‘Piano caldo e di assistenza’, un’iniziativa concreta e solidale. Con interventi mirati come distribuzione di beni di prima necessità e supporto dedicato, il progetto si impegna a garantire sicurezza e benessere a chi ne ha più bisogno. La solidarietà diventa la nostra miglior arma contro il clima impazzito.

Ancora in arrivo temperature record (dopo la tregua di questi giorni). E per far fronte alle ondate di calore, prende il via il ‘ Piano caldo e di assistenza ’ rivolto alle persone senza dimora promosso e coordinato dal settore servizi sociali dell’ Unione dei Comuni Valle Savio, in collaborazione con associazioni del terzo settore. Il piano prevede diversi interventi, che spaziano dalla distribuzione di beni di prima necessità a iniziative condivise con tutte le strutture residenziali del territorio, in un’ottica di rete e di supporto. Le operatrici e gli operatori dei servizi sociali, d’intesa con Arci Ragazzi, Opera Don Dino e Piazza Grande, hanno avviato una campagna di comunicazione su strada fornendo precisi dettagli: dove trovare assistenza sociale o burocratica, la lista dei dormitori, delle mense, e dei punti di distribuzione di generi alimentari, compresi gli altri servizi (Centro di ascolto Caritas docce, sportelli di orientamento al lavoro o supporto psicologico). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In arrivo temperature record. Ecco il ‘Piano caldo e di assistenza’

