Preparatevi a immergervi in un mondo di magia e avventura! Su Disney+ arriverà una serie d’animazione che ha già conquistato il cuore di molti e si appresta a diventare il nuovo must dell’estate. Dopo il successo in TV, i fan potranno finalmente rivedere gli episodi già disponibili in streaming e vivere nuove emozioni. La stagione in arrivo promette di essere indimenticabile, lasciandoci con la voglia di scoprire cosa riserverà il futuro.

Dopo il suo debutto televisivo, una delle serie animate più apprezzate tra le nuove produzioni Disney sta per sbarcare ufficialmente su Disney+ questa estate. Mentre si attende ancora una conferma su un’eventuale seconda stagione, i fan potranno presto recuperare gli episodi già usciti in streaming. Disney Branded Television sta vivendo un periodo molto prolifico, con tante nuove serie originali lanciate negli ultimi anni. Alcune hanno generato discussioni tra il pubblico, ma altre sono passate un po’ inosservate, pur avendo un grande potenziale. Tra queste c’è StuGo, pronta ora a farsi scoprire da una platea ancora più ampia grazie al suo debutto su Disney+ previsto per il 30 luglio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - In arrivo su Disney+ una incredibile serie d’animazione

