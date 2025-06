In arrivo due nuove stazioni per il bike-sharing a Chieti

Si rafforza così l’impegno di Chieti verso un futuro più verde e sostenibile, promuovendo uno stile di vita attivo e rispettoso dell’ambiente. Con queste nuove stazioni, la città si avvicina sempre di più a un sistema di mobilità urbana più efficiente, accessibile e eco-friendly, contribuendo a ridurre traffico e inquinamento. Un passo importante verso una Chieti più vivibile e sostenibile per tutti.

La Giunta Comunale di Chieti ha approvato una delibera che rende ancora più sostenibile la mobilità urbana. Arrivano due stazioni in più per il progetto di bike-sharing proposto dalla Società unica abruzzese di trasporto Tua spa, attraverso l'operatore Vaimoo srl per il Comune di Chieti.

