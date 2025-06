In arrivo 53 nuovi defibrillatori per il territorio

Un passo avanti decisivo per la sicurezza della comunità piacentino: 53 nuovi defibrillatori arriveranno sul territorio, grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna. Questi dispositivi salvavita, distribuiti tra comuni e forze dell’ordine, rafforzano il sistema di pronto intervento e testimoniano l’impegno collettivo per proteggere vite umane. Un investimento che promette una risposta tempestiva ed efficace in tutte le situazioni di emergenza cardiorespiratoria.

In arrivo altri defibrillatori per il territorio Piacentino. La Regione Emilia-Romagna ha finanziato 53 nuovi Dae che verranno distribuiti ai comuni e alle forze dell'ordine. L'annuncio è stato dato nel corso della Conferenza socio-sanitaria di questa mattina, alla presenza dell'assessore.

