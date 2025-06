In 524mila per la Maturità La notte d’ansia prima degli esami

In quei momenti di tensione e speranza, ogni studente si prepara a scrivere un capitolo importante della propria vita. La notte prima dell’esame di maturità è un viaggio tra sogni, paure e determinazione. Come Filippo Boni ci ricorda, "Non c’è uomo che abbia imparato senza dolore", eppure è proprio in quelle sfide che si forgia il nostro carattere. Prima di varcare quella soglia, riponi nel cuore la forza di credere in te stesso e...

di Filippo Boni "Non c’è uomo che abbia imparato senza dolore". La mattina del compito di italiano dell’esame di Stato 1999 partii da casa con un biglietto nella tasca dei jeans. Una frase di Platone. Un dono dei miei genitori, in un tempo fragile e difficile. Lo portavo con me come un talismano. Non avevo chiuso occhio. All’alba, con lo stomaco vuoto e il cuore in tempesta, mi ritrovai davanti al portone scuro del mio Liceo Classico. Prima di entrare, mi voltai verso il mio compagno di banco. Nei suoi occhi lessi una malinconia nuova e senza fine. "Finiti gli esami ci perderemo di vista. Ci sparpaglieremo come foglie dello stesso albero, trascinate dal vento in una strada d’autunno", mi sussurrò. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In 524mila per la MaturitĂ . La notte d’ansia prima degli esami

Maturità 2025, tempo di esami per oltre 524mila studenti Si parte domani, mercoledì 18 giugno, con la prova di italiano scritto. Ammesso il 96,5% degli studenti

