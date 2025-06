Impronte eterne la richiesta | Individuare un' area per costruire un cimitero per animali a Palermo

Palermo si appresta a dedicare un luogo speciale al ricordo dei nostri amici a quattro zampe con la creazione di un cimitero per animali. L’assessore Fabrizio Ferrandelli ha avviato un dialogo con le autorità competenti, puntando a individuare l’area ideale per questa importante iniziativa. Un passo concreto verso il rispetto e l’amore per gli animali, perché anche nel loro addio meritano un'ultima dimora degna.

Individuare un'area per costruire un cimitero per animali a Palermo. Lo ha chiesto l'assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, che ha inviato una lettera al collega che detiene la delega all'Urbanistica, Maurizio Carta, con lo scopo di inserire l'attivazione delle procedure necessarie.

