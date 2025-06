Imprese della Provincia Aumentano le esportazioni Volano i prodotti agricoli

Le imprese della provincia di Forlì-Cesena stanno conquistando nuovi mercati, con un incremento delle esportazioni del 3,1% nel primo trimestre 2025. I prodotti agricoli volano e le imprese locali dimostrano resilienza e competitività, mentre le importazioni crescono a doppia cifra (+54,4%). Un segnale positivo per l’economia locale, che si conferma protagonista nel panorama nazionale. Questa dinamica promette di rafforzare ulteriormente il ruolo strategico della nostra provincia nel commercio internazionale.

Nel primo trimestre 2025 le esportazioni in provincia di Forlì-Cesena risultano pari a 1.157 milioni di euro, con un aumento del 3,1% rispetto al primo trimestre 2024, diversamente dal calo regionale (-1,1%) e in linea con la variazione positiva nazionale (+3,2%). Lo rileva la Camera di Commercio della Romagna, presieduta da Carlo Battistini (nella foto). Le importazioni ammontano a 862 milioni di euro, in forte crescita tendenziale (+54,4%). Nella provincia di Forlì-Cesena positivo il saldo commerciale (esportazioni meno importazioni) fatto registrare nei primi tre mesi dell’anno (+295 milioni di euro), anche se il deciso incremento delle importazioni porta ad una contrazione dello stesso rispetto al saldo gennaio-marzo 2024 (-47,7%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imprese della Provincia. Aumentano le esportazioni. Volano i prodotti agricoli

