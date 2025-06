Immissioni in ruolo docenti 2025 | la procedura e l’ordine di assunzione dai concorsi

Se sei un docente in attesa di immissione in ruolo, il 2025 si presenta come un anno cruciale ricco di novità e opportunità. La procedura e l’ordine di assunzione dai concorsi stanno delineando un percorso prioritario, con attenzione particolare ai vincitori delle varie selezioni, tra cui i concorsi PNRR. Scopriamo insieme le tappe di questa fase determinante per il futuro della nostra scuola.

Si delinea l'ordine provvisorio per le immissioni in ruolo dei docenti per il 202526. La procedura darà priorità ai vincitori di diverse selezioni, inclusi i concorsi PNRR, in attesa della pubblicazione ufficiale delle istruzioni operative da parte del Ministero. La ripartizione dei posti disponibili In vista delle prossime assunzioni docenti per la scuola secondaria di

Decreto Scuola 2025, le NOVITÀ immissioni in ruolo docenti. Idonei nelle graduatorie fino al 30%, assunzioni fino al 31 dicembre, anno di prova, concorso ed. motoria - Il Decreto Scuola 2025 introduce novità significative per le immissioni in ruolo dei docenti, con priorità alle graduatorie fino al 30 novembre e assunzioni fino al 31 dicembre.

