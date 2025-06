Imec è un’occasione per rilanciare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo Scrive Caroppo Forza Italia

Il Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa rappresenta un'opportunità unica per rafforzare il ruolo strategico dell’Italia nel Mediterraneo e nel mondo. Caroppo di Forza Italia ha sottolineato come questa infrastruttura non sia solo un collegamento, ma un ponte di opportunità che può rilanciare l’economia e la sovranità nazionale, posizionando l’Italia al centro delle rotte indo-mediterranee e aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione internazionale.

Il Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa, noto come Imec, è molto più di un progetto infrastrutturale: è una nuova architettura della connettività globale, che unisce porti, ferrovie, reti digitali ed energetiche in un unico spazio logistico indo-mediterraneo. L’ho ribadito alla Camera, nel corso della Conferenza “Il progetto Imec (Corridoio economico India-Medioriente-Europa): l’Italia protagonista di rotte indo-mediterranee che decidono il futuro”, organizzata dal Dipartimento Affari Esteri di Forza Italia. Il Corridoio Imec unisce porti, ferrovie, reti digitali ed energetiche in un unico spazio logistico indo-mediterraneo e l’Italia, essendo uno snodo naturale di questo disegno, può candidarsi a diventarne il terminale europeo con un sistema portuale e ferroviario capace di intercettare e rilanciare traffici verso il cuore del continente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Imec è un’occasione per rilanciare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo. Scrive Caroppo (Forza Italia)

In questa notizia si parla di: italia - imec - mediterraneo - forza

Dall’Imec a Trump, cosa c’è sul tavolo del Forum Italia–Emirati - La visita del ministro dell’Economia emiratino Abdulla bin Touq Al Marri in Italia segna un momento fondamentale nelle relazioni tra Italia ed Emirati.

Oggi ho aperto i lavori del convegno sul Corridoio Indo-Mediterraneo organizzato dal Dipartimento Esteri di Forza Italia che ho l’onore di guidare. In un mondo segnato da crisi e instabilità, come quella mediorientale, la buona politica ha il dovere di guardar Vai su Facebook

Il corridoio Indo-Mediterraneo IMEC non è solo un'infrastruttura ma è una via di cultura e dialogo, dice Bergamini; Italia protagonista del corridoio Indo-Mediterraneo; Porti, sicurezza e diplomazia. L’Italia crocevia del corridoio Imec.

Porti, sicurezza e diplomazia. L’Italia crocevia del corridoio Imec - Nel contesto del progressivo mutamento degli equilibri geopolitici globali e della ridefinizione delle rotte strategiche per l’approvvigionamento energetico e lo scambio di merci, il corridoio Imec (I ... Scrive formiche.net

L’Italia è fondamentale per l’Indo-Mediterraneo. Bergamini spiega perché - “L’Italia può svolgere un ruolo importantissimo di cerniera tra l’Unione Europea, l’India e gli Stati del Golfo. Riporta formiche.net