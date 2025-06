Imagine Dragons a Padova allo Stadio Euganeo | modifiche alla viabilità e tutte le info utili

Se sei un fan degli Imagine Dragons, preparati a vivere un’esperienza indimenticabile! Dopo il successo di Milano, i celebri artisti sono pronti a conquistare il palco dello Stadio Euganeo di Padova, il 16 ottobre, con il loro attesissimo "Loom World Tour". Tieni presente le modifiche alla viabilità e tutte le info utili per goderti al meglio questo evento imperdibile, perché i biglietti stanno volando e l’atmosfera sarà esplosiva!

Gli Imagine Dragons hanno iniziato pochi giorni da da Milano la trancheeuropee del "Loom World Tour", tra pochi giorni sono in arrivo il doppio show di Padova e la chiusura dei concerti italiani a Napoli: biglietti volatilizzati in tutte e 4 i concerti per 4 sold out praticamente certi che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it