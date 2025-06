Illuminazione guasto in zona Fiera | spenti 320 punti luce necessario intervento di manutenzione straordinaria

Nella zona fieristica, un blackout improvviso ha coinvolto 320 punti luce, lasciando l’area in penombra e compromettendo la sicurezza. È urgente intervenire con una manutenzione straordinaria per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti e garantire un ambiente sicuro e illuminato. La collaborazione tra le autorità e i tecnici specializzati è fondamentale per risolvere questa criticità e riportare la zona alla piena operatività.

Gli impianti di illuminazione della vasta zona compresa tra le vie Imperatore Federico, Sampolo, Ammiraglio Rizzo, Ruggero Marturano, Montepellegrino, Cirrincione, Ferri e piazza Generale Cascino rimangono in funzione in modo parziale, a punti luce alternati, a causa di un guasto di ingente.

