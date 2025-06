Il Wsj | ' Trump approva i piani d' attacco contro Teheran' Putin | ' Nessun danno ai siti sotteranei iraniani Possibile una soluzione'

In un clima di crescente tensione internazionale, il WSJ rivela che Trump approva piani di attacco contro Teheran, mentre Putin chiede garanzie per gli interessi iraniani. La situazione si surriscalda con sirene e boati a Tel Aviv e Gerusalemme, alimentando la paura di escalation militari. Tuttavia, rimane aperta la possibilitĂ di una soluzione negoziata, che potrebbe evitare il peggio e riportare la calma nella regione.

Il presidente Usa ha convocato una riunione nella «Situation room». Sirene di allarme a Tel Aviv e a Gerusalemme, uditi forti boati. Putin chiede che gli interessi degli iraniani vengano tutelati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Wsj: 'Trump approva i piani d'attacco contro Teheran'. Putin: 'Nessun danno ai siti sotteranei iraniani. Possibile una soluzione'

In questa notizia si parla di: iraniani - putin - trump - approva

Ondata di missili iraniani su Israele, la rappresaglia di Teheran. Garusalemmme: colpita base missilistica sotterranea in Iran Cancellati i colloqui con gli Usa sul nucleare. Putin sente Trump - In un clima di tensione crescente, la regione si infiamma tra scontri e rappresaglie: Teheran risponde con decine di missili agli attacchi israeliani, mentre i colloqui sul nucleare sono stati annullati.

Dopo Putin che si è dichiarato contro gli attacchi israeliani all’Iran parlando di “violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”, adesso tocca a Trump che ha affermato di essere “aperto” all’idea che il presidente russo Vladimir Putin poss Vai su Facebook

Israele - Iran, la guerra in diretta | Cessato allarme in Israele. Wall Street Journal: «Trump approva il piano d'attacco sull'Iran, ma aspetta a dare il via libera». Putin: «Nessun danno ai siti sotterranei iraniani»; Guerra Israele-Iran, sesto giorno | 'La battaglia ha inizio' risponde Khamenei all'ultimatum di Trump. A breve un discorso tv alla nazione; Guerra Israele-Iran. Wsj: 'Piano attacco Usa pronto'. LIVE.

Teheran: "Missili ipersonici su Israele.Trump: "Iraniani vogliono venire a negoziare". - Nuovo allarme in Israele per missili in arrivo dall'Iran L'allarme sui cellulari ha avvisato la popolazione in Israele dell'arrivo di missili dall'Iran. msn.com scrive

L'Idf bombarda la tv di stato iraniana. Trump non approva la bozza del g7 sulla de-escalation - Esplosioni si sono udite nelle aree di Narmak, Lavizan e nei pressi del sito nucleare di Fordow. Lo riporta editorialedomani.it