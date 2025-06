Il volo di Michelangelo | alla Biblioteca Ernesto Ragionieri voce e violoncello per raccontare la vita del Divino Artista

Immergiti nell’affresco vibrante della vita di Michelangelo con “Il volo di Michelangelo”: un racconto teatrale avvolgente, arricchito dalle emozioni della voce e dalla profondità del violoncello. Beatrice Visibelli, Marco Natalucci e Ginevra Pruneti ci trasportano nel cuore dell’artista, svelando i segreti e le passioni che hanno plasmato il genio del Rinascimento. Un evento imperdibile che celebra la grandezza di uno dei più grandi maestri di sempre.

Un racconto teatrale per voce e violoncello dedicato alla vita del Divino Artista: "Il volo di Michelangelo" è lo spettacolo che Beatrice Visibelli, Marco Natalucci e Ginevra Pruneti della compagnia Teatri d'Imbarco presentano giovedì 19 giugno nel cortile della Biblioteca Ragionieri di Sesto.

In questa notizia si parla di: volo - michelangelo - biblioteca - ragionieri

