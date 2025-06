Il videocontest più corto del Sud Italia è tornato | sono aperte le iscrizioni a la 48h del mac fest

Sei appassionato di cinema e sogni di vedere il tuo corto diventare protagonista sui grandi schermi del Sud Italia? Non perdere l’occasione: sono aperte le iscrizioni alla 48H del Mac Fest, il più atteso videocontest regionale. Con il Premio “Elvira Coda” dedicato alla prima regista italiana, il vincitore sarà proiettato in Campania, Puglia, Basilicata e Lazio, con in palio premi esclusivi. Iscriviti ora e fai brillare il tuo talento!

