Il video dello schianto Air India filmato da un adolescente | Amava gli aerei ora al solo pensiero sta male

Un semplice video, un ricordo di passione per gli aerei trasformato in un trauma indelebile. La vicenda di questo adolescente indiano ci ricorda quanto può essere imprevedibile e fragile la nostra percezione di sogni e passioni. Ora, il suo mondo è cambiato radicalmente: il desiderio di volare si è spento, lasciando spazio a una cruda realtà. Continua a leggere.

Il video dello schianto del volo Air India ha cambiato la vita dell'adolescente indiano che lo ha girato. Il 17enne è rimasto scioccato a tal punto che da allora non usa più nememno il telefono. "Avvistare gli aerei era una specie di hobby per lui, ma ora il solo pensiero lo fa star male" ha raccontato il padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

