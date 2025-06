Il Verde e il Blu Festival | sostenibilità e innovazione al centro del dibattito

Il Verde e il Blu Festival si apre con un messaggio potente: sostenibilità e innovazione sono le fondamenta del progresso, non ostacoli. Donato Iacovone, presidente di Bip, sottolinea come questa sinergia possa aprire nuove prospettive, sfidando i modelli tradizionali e stimolando soluzioni all’avanguardia. Un evento che invita a ripensare il futuro, promuovendo un equilibrio tra sviluppo e rispetto per l’ambiente. L’evento continua, offrendo un’occasione unica per ascoltare idee e progetti innovativi nel settore.

"La sostenibilità non è un limite, ma una possibilità. Non frena la competizione, l'innovazione o il progresso: è la chiave per continuare a innovare senza distruggere, per competere senza consumare il futuro". È questo il messaggio del presidente di Bip, Donato Iacovone, nella prima giornata de Il Verde e il Blu Festival, l'appuntamento sui temi legati alla sostenibilità e all' innovazione digitale promosso dalla multinazionale di consulenza. Secondo il report sulla Smart Mobility realizzato da Bip, la micromobilità elettrica è apprezzata dal 20,7% degli italiani intervistati e rappresenta un passo verso la riduzione delle emissioni e l'alleggerimento del traffico urbano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Verde e il Blu Festival: sostenibilità e innovazione al centro del dibattito

In questa notizia si parla di: sostenibilità - innovazione - verde - festival

Conferenza a Roma: immobili pubblici, PNRR e innovazione per la sostenibilità - Il 19 maggio, presso il Palazzo dei Congressi di Roma, si terrà la conferenza "Valorizzazione di beni immobili dello Stato".

Continua l'appuntamento con AgroFutura, il festival dedicato all’agricoltura del domani, per parlare del ruolo delle tecnologie tra sfide e opportunità, dell’innovazione e dei benefici in termini di sostenibilità. Segui la diretta https://tinyurl.com/mrx7mrfs Vai su Facebook

?Il Verde e il Blu Festival https://ift.tt/YFsE6re #evento #takethedate Vai su X

Il Verde e il Blu Festival: innovazione, sostenibilità e futuro digitale al centro del dibattito; Il futuro delle città tra sostenibilità e innovazione, torna a Roma Il Verde e il Blu Festival di BIP; Green Economy Festival: circolare e verde, perché la green economy guida già il presente.