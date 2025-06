il tycoon lascia il g7

Il G7 si trova in fermento: Donald Trump, il tycoon che ha sempre lasciato il segno, abbandona anticipatamente i lavori a Kananaskis, scuotendo le fondamenta dell’unità del gruppo. La presidenza canadese si impegna a mantenere viva la sintonia tra i leader, ma le tensioni e le divergenze di vedute rendono difficile presentare un fronte compatto. In questo clima, il futuro del summmit appare incerto, e il mondo osserva con attenzione...

Via dal G7. La partenza anticipata di Donald Trump da Kananaskis, al termine della prima giornata di lavori, obbliga la presidenza canadese a sforzi considerevoli per dare un'impronta al consesso. La concessione di Washington di sottoscrivere il comunicato finale – previe modifiche – non basta a trasmettere il senso di unità invocato, pur nelle differenze, dal padrone di casa Mark Carney. L'irritabilità del presidente statunitense, solo in parte contenuta, non trova alcun argine quando attacca a testa bassa. L'ultima vittima è Emmanuel Macron. "Il presidente francese, per farsi pubblicità, afferma erroneamente che ho lasciato il vertice del G7 in Canada per tornare a Washington e lavorare a un cessate il fuoco tra Israele e Iran.