Il turismo della lavanda Boom di aziende agricole a tema | Ma portiamo i segni dell’alluvione

Nei manuali di giardinaggio si dice che, per crescere bene, la lavanda ha bisogno di luce, sole e calore: tutte caratteristiche che non sembrano mancare al nostro territorio, se è vero che, da qualche anno, i campi di Forlì e dintorni si trasformano, in questo periodo, in un vero e proprio angolo di Provenza. Agli osservatori più attenti non sarà sfuggito: la magia della fioritura è iniziata, basta fare pochi passi fuori dal centro o raggiungere le colline per trovarsi davanti a scorci da cartolina. Ecco, allora, qualche spunto per pianificare un tour ‘a tema lavanda’, nei numerosi poderi che – da San Tomè a Castrocaro Terme, fino a Dovadola – propongono iniziative di ogni genere per godersi appieno lo spettacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it