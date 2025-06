Il turismo cambia volto Più presenze dall’estero Ma gli italiani calano

Il panorama turistico toscano si sta trasformando: se da un lato le presenze straniere aumentano, il numero di italiani in visita cala, riflettendo un mutamento nelle preferenze e nelle dinamiche del settore. Secondo il rapporto sull’economia toscana della Banca d’Italia, il 2024 porta con sé una stagnazione generale, ma anche segnali di cambiamento nei settori commercio, alloggi e ristorazione. Gli investimenti diminuiscono, indicando nuove sfide e opportunità per il futuro del turismo regionale.

Nel rapporto sull’economia toscana della Banca d’Italia si parla, inevitabilmente, anche di turismo. L’indagine, condotta sulle imprese dei servizi con almeno 20 addetti, registra per il 2024 un fatturato stagnante per il complesso delle aziende, a fronte di un aumento per quelle del commercio, alloggi e ristorazione, sostenuto da un incremento dei consumi. Gli investimenti si sono ridotti: l’incidenza delle imprese che hanno effettuato interventi in tecnologie avanzate o per migliorare l’efficienza energetica (rispettivamente due quinti e un terzo) è risultata lievemente inferiore rispetto alla media nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it