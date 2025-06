Il tour dei Lions in Australia | una slot machine che rovescerà fiumi di sterline

Il tour dei Lions in Australia è molto più di una semplice tournée: è un evento che si ripete ogni quattro anni, unendo storia e tradizione dal 1888 e alimentando la passione sportiva. Ma questa volta, tra il mito e la realtà, si cela anche una corsa al denaro, con una slot machine pronta a rovesciare fiumi di sterline. Un’occasione unica per tifosi e investitori di vivere l’emozione e magari vedere premi milionari cadere dal cielo.

Un evento che si ripete ogni 4 anni. Da un lato la storia, una tradizione che dal 1888 unisce le Union delle isole britanniche, dall’altro la meno prosaica visione finanziaria di una selezione che sfiderà i Wallabies e produrrà attivi milionari regalando ossigeno ai disastrati bilanci del rugby. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il tour dei Lions in Australia: una slot machine che rovescerà fiumi di sterline

In questa notizia si parla di: tour - lions - australia - slot

Il tour dei Lions in Australia: una slot machine che rovescerà fiumi di sterline.

British&Irish Lions, è l'anno: in Australia il Dream team fra polemiche, show e squadre fantasma - Venerdì a Dublino l’antipasto con l’Argentina, poi la partenza. Scrive gazzetta.it

Lions tour to Australia 2025 - With the stars of the British and Irish Lions touring rugby team getting a wage, how do they avoid being taxed twice? Lo riporta cityam.com