Il titolare del ' Paradiso Selvaggio' dopo la bomba' | Non ci pieghiamo ci siamo già rialzati

Dopo la violenta esplosione che ha scosso le strade di Foggia, il titolare di Paradiso Selvaggio si erge con determinazione: non ci arrendiamo, ci siamo già rialzati. L’attacco contro il nostro negozio in via Ciampitti non fermerà la nostra passione e il nostro impegno. La resilienza è la nostra forza, e insieme continueremo a guardare avanti, più uniti che mai.

Un'esplosione violenta ha squarciato il silenzio della notte a Foggia, intorno alle 2.30, riportando l’incubo degli attentati contro le attività commerciali della città. L’obiettivo, stavolta, è stato il negozio di abbigliamento 'Paradiso Selvaggio' in via Ciampitti. Le immagini delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Il titolare del 'Paradiso Selvaggio' dopo la bomba': "Non ci pieghiamo, ci siamo già rialzati"

In questa notizia si parla di: paradiso - selvaggio - titolare - bomba

Foggia, le immagini mentre piazzano bomba in un negozio e l’appello del titolare ai microfoni di Telesveva: “Non scoraggiamoci, denunciamo i balordi e... Vai su Facebook

Il titolare del 'Paradiso Selvaggio' dopo la bomba': Non ci pieghiamo, ci siamo già rialzati; “Non ho paura, dobbiamo ribellarci”. La reazione di Mattia dopo la bomba a “Paradiso Selvaggio”; Bomba carta danneggia negozio di abbigliamento a Foggia, il titolare: “Non ho paura, ribelliamoci”.

Bomba esplosa sotto la saracinesca di un negozio: il titolare: «Dobbiamo ribellarci» - Nella notte tra il 17 e il 18 giugno, è stata lanciata una bomba carta sotto la saracinesca del negozio ... Segnala msn.com

Bomba carta danneggia negozio di abbigliamento a Foggia, il titolare: “Non ho paura, ribelliamoci” - Così Mattia Manfredi, 25 anni, titolare del negozio di abbigliamento "Paradiso Selvaggio" di via Bari a Foggia, danneggiato la notte scorsa ... Si legge su msn.com