Il test infallibile diceva maschio ma poi nacque una femmina | Colpa della sindrome del gemello scomparso

Un risultato che cambia tutto: una coppia americana convinta di aspettare un maschio scopre invece di avere una bambina, grazie a un errore sorprendente legato alla sindrome del gemello scomparso. Come può un test genetico così affidabile sbagliare? La risposta si nasconde in un raro e affascinante fenomeno che mette in discussione le convinzioni sulla precisione degli esami prenatali. Continua a leggere per scoprire questa intrigante storia.

Una coppia statunitense era convinta di aspettare un maschio, secondo quanto indicato da un esame del DNA prenatale. Ma alla nascita è arrivata una bambina. Come aveva potuto sbagliarsi un test considerato così attendibile? Dopo mesi di dubbi, una seconda gravidanza ha fatto luce sul mistero: all’origine dell’errore, un raro caso di “sindrome del gemello scomparso” che aveva ingannato il test. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il test infallibile diceva maschio, ma poi nacque una femmina: Colpa della sindrome del gemello scomparso

