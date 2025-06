Il Teatro Manzoni si rifà il look Stagione di prosa tra sogno e verità

impressionante, offrendo al pubblico un'esperienza ancora più coinvolgente e magica.

Quando il sipario si alzerà a ottobre, il Teatro Manzoni di Monza sarà più bello che mai. Non solo per l’ennesima stagione di prosa appena annunciata in Comune, ma anche per il completamento del suo ambizioso rinnovamento strutturale. Sedili nuovi anche in balconata e galleria, pavimentazioni e gradini rifatti, fari modernissimi, una nuova americana: un investimento di 250mila euro che renderà l’intero spazio teatrale più accogliente e all’altezza della sua storia. Con i suoi 780 posti, il Manzoni è il cuore della scena teatrale non solo cittadina ma anche provinciale. Dal 2016, da quando la gestione è stata affidata all’azienda speciale Scuola Borsa, vive un’età dell’oro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Teatro Manzoni si rifà il look. Stagione di prosa tra sogno e verità

