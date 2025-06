Il teatro itinerante di Tra Terra e Stelle farà tappa in 10 borghi e città

Il teatro itinerante di Tra Terra e Stelle conquista dieci affascinanti borghi e città, portando spettacoli unici tra le amate strade di Calcinaia, Chianni e altri luoghi suggestivi della Toscana. Dal 4 luglio al 28 settembre, questa straordinaria rassegna, curata dalla Compagnia Semi Volanti con la direzione artistica di Eva Malacarne, trasformerà ogni tappa in un palcoscenico magico. Chianni, il più...

Pontedera, 18 giugno 2025 – Dal 4 luglio al 28 settembre, i Comuni di Calcinaia, Chianni, Capannoli, Casciana Terme Lari, Crespina Lorenzana, Montecarlo di Lucca, Montopoli in Val d’Arno, Pontedera, Riparbella e Castelnuovo di Garfagnana, ospiteranno gli eventi di Tra Terra e Stelle, con il coinvolgimento delle associazioni locali. La rassegna è a cura della Compagnia Semi Volanti, con la direzione artistica di Eva Malacarne. Chianni, il più piccolo dei Comuni è il capofila di questa rassegna del territorio che coinvolge ben 10 Comuni e vede la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Terre di Pisa, The Lands of Giacomo Puccini, il sostegno di Toscana Energia, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, UniCoop Firenze, sezione Soci Coop Valdera e dell’azienda agricola Marciano di Ponsacco, che grazie al teatro, alla bellezza del territorio e alla preziosa risorsa dell’associazionismo locale e la cultura, valorizza e promuove luoghi spesso poco conosciuti ma incredibilmente affascinanti e ricchi di storia e di cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it