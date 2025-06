Il supermercato più radicale d’Europa | qui si vendono solo scarti e si finanziano progetti umanitari

Immagina un supermercato che non solo riduce gli sprechi, ma trasforma ogni acquisto in un gesto di solidarietà. In Europa, negozi come WeFood a Copenaghen stanno rivoluzionando il nostro modo di fare la spesa, offrendo prodotti provenienti dagli scarti, sostenendo progetti umanitari e promuovendo un consumo più etico. Una vera e propria rivoluzione verde che dimostra come piccoli gesti possano cambiare il mondo.

A Copenaghen, la catena di supermercati Wefood rivoluziona il concetto di consumo, con un modello virtuoso che unisce sostenibilità ambientale, volontariato e prezzi accessibili. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Il supermercato più radicale d’Europa: qui si vendono solo scarti (e si finanziano progetti umanitari)

