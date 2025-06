Il super ricarico sul cibo l’auto da 53.500 euro acquistata Ecco tutti i segreti della nuova società interna della Camera dei deputati

Scandali, guadagni e segreti dietro i prezzi "politici" dei ristoranti di Montecitorio: il primo bilancio della società in house della Camera dei Deputati svela sorprendenti verità sui profitti nascosti e sulle strategie aziendali che alimentano questo sistema. Un'analisi esclusiva che mette in discussione trasparenza e interessi politici, scoprendo come il super ricarico sul cibo da 53.500 euro si traduca in un vero e proprio affare per pochi.

Nonostante i criticatissimi “prezzi politici” del ristorante e della mensa dei deputati a Montecitorio (nettamente inferiori a quelli di mercato) chi gestisce il servizio riesce a fare ottimi guadagni. La sorpresa emerge dal primo bilancio, relativo all’anno 2024, pubblicato dalla Cd servizi spa, la prima società in house che ha voluto l’ufficio di presidenza della Camera dei deputati guidato da Lorenzo Fontana. Il primo bilancio della società si è infatti chiuso con ricavi di 5,34 milioni di euro e un utile netto di 448.022 euro che resterà in pancia alla società di cui è amministratore unico Antonio Menè (capo servizio della Camera). 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: società - super - ricarico - cibo

