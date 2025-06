Il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco in visita a Sondrio

Il sottosegretario all’Interno, On. Emanuele Prisco, ha scelto Sondrio per una visita istituzionale che rafforza il legame tra le istituzioni e la comunità locale. Accompagnato dall’ing. Marco Ghimenti, ha incontrato i vigili del fuoco e analizzato le sfide della sicurezza sul territorio. È un segnale tangibile dell’attenzione del governo verso le realtà più resilienti e in prima linea. La visita si conclude con l’impegno a potenziare ulteriormente i servizi di emergenza e soccorso.

Il sottosegretario di Stato all'Interno, on. Emanuele Prisco, ha fatto tappa oggi a Sondrio per una visita istituzionale presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, accompagnato dall'ing. Marco Ghimenti, Direttore Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo, e.

