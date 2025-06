Il sindaco indagato Giovanni Amato | Sereno per il mio operato ma non dormo da giorni

Il sindaco Giovanni Amato di Magherno si presenta sereno nonostante l’indagine in corso. La sua tranquillità, tuttavia, non impedisce notti insonni e pensieri che affollano la mente. La vicenda ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla sua integrità. Ma per Amato, la chiarezza e la trasparenza rimangono le stelle polari del suo operato, convinto che la verità emergerà nel rispetto della legge e del suo impegno pubblico.

MAGHERNO (Pavia) – "Sono tranquillo del mio operato". Il sindaco di Magherno, Giovanni Amato (nella foto), commenta così l'indagine dei carabinieri coordinata dalla procura della Repubblica per la quale è indagato. La scorsa settimana i militari si sono presentati a casa del primo cittadino e hanno effettuato una prima perquisizione. "È stato scioccante trovarsi davanti le forze dell'ordine – aggiunge Amato –. Se una persona sa d'aver commesso un illecito, si aspetta di poter essere scoperto, chi non ha fatto niente, invece, rimane impietrito. Personalmente non dormo da cinque giorni. Non sono preoccupato, non penso d'aver sbagliato niente, sono lucido e deluso.

Perquisizioni nei Comuni di Magherno, Vistarino e Gerenzago. I carabinieri hanno acquisito documentazioni riguardanti alcuni interventi in corso o che sono in fase di avvio. Perquisite, di prima mattina, anche le abitazioni del sindaco di Magherno, Giovanni A

