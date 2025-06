Il servizio non è un accessorio

Il servizio non è più solo un accessorio, ma un’arte che riflette l’essenza di un luogo e dei suoi ospiti. Un tempo le regole rigide definivano il modo di servire, ma oggi l’accoglienza si evolve in un’esperienza su misura, capace di emozionare e coinvolgere. È così che il vero servizio diventa un veicolo di identità, trasformando ogni visita in un ricordo unico e indimenticabile.

Un tempo c'era il galateo a prescrivere come e in che ordine servire i commensali: le signore prima degli uomini, da destra (con qualche eccezione) e non da sinistra, con una mano anziché due, eccetera, e a definire un buon servizio bastava il rispetto di queste regole codificate e standard. Oggi il senso del servizio è molto cambiato, trasformandosi in una forma di accoglienza sempre più personalizzata sulla base dell'identità del locale e tagliata su misura per il cliente, che ha a che fare con la psicologia e la creazione delle emozioni. Insomma: non più solo una disciplina tecnica, ma una vera e propria arte basata sulla sensibilità e l'empatia.

