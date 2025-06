Il servizio idrico resti pubblico

Il servizio idrico deve rimanere pubblico, garantendo equità e qualità per tutti i cittadini. Lunedì scorso, la Direzione del Partito Democratico Territoriale ha approvato un documento politico che traccia le linee per il futuro di questa risorsa fondamentale. Patrizio Andreuccetti sottolinea l'importanza di un percorso condiviso: "In queste settimane abbiamo lavorato intensamente per costruire una posizione di sintesi che rappresenti..." Continua a leggere per scoprire come il PD intende difendere il nostro bene più prezioso.

Lunedì scorso la Direzione del Partito Democratico Territoriale ha approvato un documento politico sul futuro del servizio idrico che getta le basi per una discussione che il PD estenderà a tutte le forze politiche e civiche alleate nel territorio della Piana di Lucca. "In queste settimane - spiega Patrizio Andreuccetti (foto), segretario territoriale del Pd - abbiamo lavorato intensamente per costruire una posizione di sintesi che rappresenti tutto il partito con l’auspicio che essa diventi la base per un confronto proficuo per tutto il centrosinistra al quale afferiscono una pluralità di forze civiche e partiti che devono porsi rispetto al centrodestra, soprattutto nel comune capoluogo, con una posizione unitaria e chiara nei suoi elementi essenziali”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il servizio idrico resti pubblico“

