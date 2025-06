il rock strega 110mila spettatori le cascine pronte agli altri big

unire il passato al presente, e nuove star pronte a lasciare il segno. Firenze Rocks 2025 si conferma un evento imperdibile, capace di fondere musica, natura e spettacolo in un’unica esperienza memorabile. Con un pubblico così entusiasta e artisti di immenso calibro, questa edizione scrive un capitolo indelebile nel cuore dei fan e della storia del festival. La magia continua: emozionati, perché il meglio deve ancora venire!

Oltre 110mila spettatori in sole tre serate per un Festival che è unico nel mondo, in una delle cornici più belle. Perché uno spazio verde così centrale manca a molte città. Manca ad esempio a Roma, manca a Milano. Ed è in quel polmone verde che sono le Cascine che il pubblico ha scaldato il palco del Firenze Rocks in questa edizione 2025 tutta da ricordare, tra leggende immortali della storia della musica, come i Guns N’ Roses, tornati a Firenze dopo anni, e il pop punk dei primi anni Duemila firmato Green Day, che mancavano dal 2022. Ma non è mancato neanche il nu metal, il genere inventato dagli headliner del venerdì, i Korn. 🔗 Leggi su Lanazione.it