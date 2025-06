Il richiamo delle radici | la Sicilia si riappropria dei suoi figli nel mondo

paesi nel mondo, desiderosi di riscoprire le proprie radici siciliane e valorizzare il patrimonio culturale dell’isola. Con passione e determinazione, la Fondazione Made in Sicily Museum mira a rafforzare i legami tra la Sicilia e i suoi figli sparsi nel globo, restituendo loro un senso di appartenenza e orgoglio che trascende i confini geografici. È un ritorno alle origini che apre nuove prospettive di integrazione e identità.

“La Sicilia è una nave che ha perso molti marinai, ma ora vuole riportarli a bordo.” Con questa metafora incisiva, Giovanni Callea, uno dei promotori della neonata Fondazione Made in Sicily Museum, sintetizza l’obiettivo ambizioso del progetto. Ufficialmente costituita il 9 maggio 2023 – data simbolica che coincide con l’anniversario della morte di Peppino Impastato, icona della lotta alla mafia – la fondazione si pone come un faro per oltre 80 milioni di siciliani sparsi nel mondo. Una cifra impressionante, se si pensa che solo 6 milioni di loro vivono ancora sull’isola madre. Il fenomeno migratorio siciliano non è certo una novità. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it