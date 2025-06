IL RETROSCENA – Quello strano giro del drone Nato obiettivo mancato?

Dietro il misterioso volo del drone Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, alias Magma 10, si cela un retroscena intrigante che ha lasciato gli esperti senza parole. Decollato da Sigonella con destinazione Tampere, il maxi-drone ha invece intrapreso un percorso sorprendente, attirando l’attenzione di chi si chiede cosa si nasconda dietro questa manovra inaspettata. Ma quale sarà il vero motivo di questo strano giro? Scopriamolo insieme.

Un maxi-drone Northrop Grumman RQ-4D Phoenix della Nato, il Magma 10, è decollato ieri mattina dall'aeroporto militare di Sigonella. Progettato per operazioni di ricognizione e acquisizione di informazioni, avrebbe dovuto avere come destinazione finale l'aeroporto di Tampere, in Finlandia. econdo i tracciati di Flightradar, però, ha seguito una rotta inizialmente diversa in direzione del Mar