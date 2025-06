Il Regno Unito lascia senza cure gli obesi ma paga cambio sesso e suicidio assistito

Il Regno Unito si distingue per un sistema sanitario che privilegia alcune scelte di vita, come il cambio di sesso e la fine assistita, mentre respinge con fermezza interventi per gli obesi, ritenendoli responsabilità personali. Questo contrasto solleva interrogativi sulla coerenza e l’equità del modello sanitario britannico, facendo emergere un dibattito acceso su diritti, responsabilità e priorità. È un esempio lampante di come le politiche sanitarie riflettano valori e limiti sociali, lasciando spesso molte vittime dell’indifferenza.

In Gran Bretagna hai diritto a cambiare sesso a spese del Servizio sanitario pubblico e se vuoi accelerare la tua dipartita dal mondo la legge ti consente di ottenere «la dolce morte» a carico dello Stato. Però, se sei obeso, gli ospedali possono rifiutare di impiantarti una protesi all'anca o al ginocchio perché è colpa tua se hai problemi di deambulazione: dovevi mangiare di meno. Un drogato può ottenere assistenza medica e pure qualche farmaco per contenere la dipendenza, chi è grasso no. Intendiamoci: non voglio fare la difesa di quanti sono in sovrappeso di parecchi chili. L'obesità è una malattia e andrebbe curata, prima che intervengano disturbi cardiocircolatori, diabete e altre complicazioni.

