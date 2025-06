Il realismo della politica | il libro sulla lezione di Nino Tripodi alla Fondazione An Appuntamento giovedì 19 giugno ore 18

Il 19 giugno a Roma, presso la Fondazione Alleanza Nazionale, si terrà la presentazione di "Il realismo della politica" di Rodolfo Sideri, un omaggio a Nino Tripodi, figura cruciale nella storia del MSI e del giornalismo italiano. Un incontro imperdibile per chi desidera scoprire i valori e le sfide del politico e giornalista che ha segnato un’epoca. Non mancate a questo importante appuntamento per approfondire il suo lascito e riflettere sul ruolo della politica oggi.

Giovedì 19 giugno alle ore 18, alla Sala convegni della Fondazione Alleanza Nazionale (via della Scrofa 43, Roma) appuntamento con la presentazione del volume di Rodolfo Sideri, "Il realismo della politica" edito da Settimo Sigillo. Un libro incentrato sulla to figura di Nino Tripodi, storico Direttore del Secolo d'Italia e punto di riferimento nella storia del MSI. Intervengono, oltre all'autore, l'editore del volume, Enzo Cipriano, Pietro Giubilo, già sindaco dei Roma, Gennaro Malgieri, scrittore e già direttore del Secolo d'Italia; Massimo Magliaro, scrittore e saggist; il presidente della Fondazione An, Giuseppe Valentino.

